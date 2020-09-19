محمد على واكل حقوق العمال والمقاولين.. مورد أنفار يفضح المقاول الهارب: سرق فلوسنا وهرب بيها وملوش علاقة بالشغل.. كل ما كنا نطال...

يظهر الهارب محمد على، بفضائيات الإخوان، بزعم أنه يدافع عن حقوق الإنسان، لكن مفاجأة من العيار الثقيل كشفها مورد الأنفار حسن مصطفى السيد ياسر، عن الهارب محمد على، حيث كشف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المقاول الهارب بإسبانيا، قبل أن يخرج من مصر استولى على أموال العمال والأنفار وهرب بها، دون أن يسدد مستحقات العمالة، والتى تتمثل فى مبالغ بسيطة جدا بالنسبة له، لكنه قام بالنصب عليهم وأكل حقوقهم وحقوق غيرهم.

وأوضح أن الهارب لم ينصب عليه فقط، بل استولى على أموال مجموعة أخرى من المقاولين الذين عملوا معه على مدار سنوات فى مشروعات عديدة.

وقال إنه عمل مع الهارب محمد على منذ أكثر من 5 سنوات وكانت بداية العمل فى مستشفى الجلاء بطريق صلاح سالم ثم أحد الفنادق، والعديد من المشروعات الأخرى.

وأضاف، أنه كان يقوم بتوريد العمالة والتى تعمل فى إزالة الردم وأعمال التشوين، وكان المقاول الهارب محمد على يأتى إلى الموقع بسيارته الفرارى أو الجيب، ولم يكن له أى علاقة بسير العمل، ويركز فقط فى التمثيل وفيلمه البر التانى.

وأوضح: حاولنا أكثر من مرة المطالبة بحقوقنا، وكنا نحاول مقابلته فى الإدارة بالشركة، ولكنه كان يقوم بالتهرب، على الرغم من وجود سيارته أسفل المبنى، ونحن نعلم ومتأكدون أنه بالفعل موجود، مشيرا أنه ليس فقط المتضرر لكن هناك مقاولين آخرين متضررين فى مبالغ كبيرة جدا.

وكان "أحمد على"، شقيق المقاول الهارب محمد على، كشف من خلال مقطع فيديو وبالمستندات، استيلاء محمد على أموال أبناء شقيقهم المتوفى.

وقال أحمد على فى الفيديو "أحنا مش بتوع فضايح، والموضوع كان أسرى جدا لحد ما هو عملنا بلوكات وبدأ يعمل الفيديوهات الغريبة دى، علشان كده كان لازم أرد عليه"، مطالباً محمد على بالرد على أسئلته التى تناولت حقوق أبناء شقيقه المتوفى التى سطا عليها، وقال أحمد لشقيقه الهارب" أنا مش باتكلم كلام مرسل، أنا معايا ورق وإثبات، وأنا عاوز أفهم الناس، هو بيقول إنه مالوش علاقة بالمجلس الحسبى، آه هو مالوش علاقة، لكنه استخدم توكيل والده فى السطو على أموال أبناء شقيقه المتوفى".

كما حصل "اليوم السابع" فى وقت سابق، على صورة رسمية من الحكم رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، بحبس المقاول الهارب محمد على ووالده فى القضية المرفوعة ضدهما من والدته هناء الشريف عواد تتهمهما فيها بالاستيلاء على تركة نجلها المتوفى وحرمانها من الميراث، ذلك الحكم الصادر بجلسة 11/4/2019، ويسر الآن الحكم فى مواجهة المقاول الهارب فقط، حيث إن والده قام بإجراء معارضة فى الحكم، وسلم زوجته "والدة محمد على" مستحقاتها، ومن ثم سقط عنه الحكم فقط دون نجله .

جاء بالحكم الصادر من المستشار هشام زين العابدين رئيس محكمة جنح العجوزة، أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة قانونًا، وحيث إن المتهمين أعلنا إعلانًا قانونيًا، وحيث إن النيابة العامة قد قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في يوم سابق على المحضر بدائرة قسم العجوزة امتنعا عمدًا عن تسليم أحد الورثة ألا وهي هناء شريف عواد نصيبها الشرعي من ميراث نجلها المتوفي إبراهيم علي علي عبد الخالق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بمقتضى نص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون19 لسنة 2017.