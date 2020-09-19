أجاى يُثير أزمة كبرى فى الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

تسود حالة من الجدل داخل النادى الأهلي بسبب مصير النيجيري جونيور أجاى، لاعب الفريق، ففى الوقت الذى تتجه فيه النية للاستغناء عن اللاعب النيجيرى برفقة المغربى وليد أزارو والأنجولي جيرالدو للتعاقد مع ثنائي أجنبى هما المغربي بدر بانون لاعب الرجاء المغربي والجزائرى يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودى، أو لاعب آخر أجنبى، ظهر اتجاه آخر فى القلعة الحمراء يرفض فكرة الاستغناء عن جونيور أجاى.

على جانب آخر، ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الدفع باللاعبين الذين لم يُشاركوا مؤخراً مع الفريق لأسباب مختلفة في المباريات المقبلة بهدف تجهيزهم للأرتباطات الأفريقية القادمة للمارد الأحمر بعدما حسم الفريق بطولة الدوري رسمياً أمس ، الجمعة، إثر خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري ، وجاء حسم الاهلي للدوري أمس قبل مباراته أمام المقاصة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة في الجولة الـ28 والتى سيخوضها المارد الأحمر كـ"تحصيل حاص" بعدما توّج بلقب الدوري أمس للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تارييه.

واستقر فايلر على الدفع بباللاعبين الذين غابوا عن تشكيل الفريق الأساسي الفترة الماضية لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتهم محمود كهربا الذى غاب عن الأهلي 10 مباريات بسبب الإيقاف على خلفية أحداث السوبر المحلي أمام الزمالك فى اللقاء الذى أقيم بالإمارات ، قبل أن يعود اللاعب ويُشارك لعدة دقائق في مباراتي الأسماعيلي والإتحاد في الجولتين الماضيتين كما ينوى المدرب السويسري في الإعتماد على حسين الشحات نجم الفريق العائد لقائمة الاهلي أمام المقاصة بعد غياب عدة أشهر على خلفية جراحة "الفتاق" التى أجراها في 21 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على الثنائي كهربا والشحات في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة محلياً بهدف تجهيزهم للمباريات الأفريقية وتحديداً موقعة الوداد المغربي منتصف أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لا سيما وأن الاهلي يُعاني من تراجع مستوى "أجنحة" الفريق مؤخراً وتحديداً أجاي وجيرالدو لذا سيكون من الطبيعي منح الفرصة كاملة للشحات وكهربا.