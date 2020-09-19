إيفرتون يكتسح وست بروميتش بخماسية فى غياب أحمد حجازى

تلقى وست بروميتش البيون، المحترف ضمن صفوف أحمد حجازى لاعب المنتخب الوطنى، هزيمة ساحقة بنتيجة 5-2 من إيفرتون، فى مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، والتي غاب عنها حجازى بسبب إصابة أوتار الركبة.

سجل جرادى ديانجانا مهاجم وست بروميتش الهدف الأول في المباراة بشباك إيفرتون في الدقيقة الـ 10 من الشوط الأول، وسجل دومينيك كالفيرت هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، وسجل خاميس رودريجيز هدف التقدم على رفاق حجازى فى الدقيقة 45، وغادر كيران جيبس الملعب بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذى انتهى بتقدم أيفرتون.

وسجل ماتيوس بيريرا هدف التعادل لـ وست بروميتش في الدقيقة 47 من المباراة، ليرد مايكل كين بتسجيل هدف التقدم لإيفرتون من جديد في الدقيقة 54.

وسجل دومينيك كالفيرت الهدف الرابع والخامس لإيفرتون في الدقيقة 62 و66 على التوالي، ليصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" لإيفرتون في الدوري الإنجليزي منذ روني أمام ويست هام في نوفمبر 2017.

يذكر أن وست بروميتش ألبيون، سقط أمام ضيفه ليستر سيتى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما، الأحد الماضى، على ملعب "ذا هاوثورنس" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليج"، والتي غاب عنها إيضاح جازى بسبب الإصابة.



