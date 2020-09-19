تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في مصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات، بنيابة مصر الجديدة ، تجديد حبس تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة مصر الجديدة ، بأن إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى "مصابة بسحجات بالكوع الأيمن، بأنها حال سيرها بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة ملاكى مما أدى لسقوطها أرضاً وحدوث إصابتها المنوه عنها وقيام مستقلي السيارة المشار إليها بخطف حقيبة يدها ، وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول - بطاقة بنكية) ، ولاذوا بالفرار ، وما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال توقفه أمام سيارته بدائرة القسم لفحصها فوجئ بشخص مجهول يستقل سيارة ملاكى بخطف حقيبة يده من داخل السيارة وبداخلها (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) ، ولاذ بالفرار.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى أن السيارتان المستخدمتان فى إرتكابهما مثبت عليهما لوحات معدنية تحمل ذات الأرقام ، وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المشار إليها تبين أنها مصطنعة "دون البيانات " ، وبتكثيف جهود البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال المباحث من ضبط إثنين من المتهمين ، وعثر بحوزتهما على ( 2 فرد خرطوش – 3 طلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما إقرا بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وإعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف " بإستخدام سيارات مستأجرة , وتثبيت ملصق يحمل الأرقام المشار إليها على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارات لتغيير معالمها والحيلولة دون تحديدهم وضبطهم ، وتم بإرشادهما ضبط (بعض المسروقات).

كما تم بإرشادهما ضبط السيارتين المستأجرتين ، وأضافا بإستخدام إحداهما فى إرتكاب الوقائع بعلم مالكها "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أقر بعلمه بإستخدام السيارة ملكه فى إرتكاب وقائع السرقة نظير تحصله على مبالغ مالية من المتهمان المضبوطان، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان والمضبوطات. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

