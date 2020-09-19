تجديد حبس راكبين يمنيين بتهمة تهريب 9 كيلو مخدر القات عبر مطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس راكبين أجنبيين الجنسية 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب 9 كيلو جرامات من نبات "القات" المخدر، قاموا بإخفائها داخل جيوب سحرية فى حقائبهما، بقصد تضليل رجال الجمارك بمطار القاهرة، كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية أثناء قيام قوات أمن مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليمنية، اشتبه عبد السلام عادل رئيس لجنة الجمارك فى راكب أجنبى الجنسية قادم من عدن، وقام حسن شرف إبراهيم مأمور الجمارك بتفتيش حقائبه وعثر معه على 5 كجم من نبات "القات" المخدر.

وعلى نفس الرحلة اشتبه على فهمى من الأمن الجمركى فى راكبة أجنبية الجنسية، وبتفتيش حقائبها تحت اشراف عمرو شعبان رئيس قسم الجمارك عثر معها على 4 كجم نبات "القات" المخدر أخفتها فى جيوب سحرية بالحقائب .

أمر احمد عبد الهادى مدير الادارة بالجمارك فى مبنى الركاب 1 باتخإذ الاجراءات القانونية مع الراكبين واحالتهما إلى النيابة لاتخإذ الاجراءات القانونية.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

