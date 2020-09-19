صور مذهلة لكوكب عطارد في السماء كما لم تشاهده من قبل

نشر مركز الفلك الدولى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، صورا لكوكب عطارد، والذى عادة ما يصعب رؤيته بالعين المجردة بسبب قربه من الشمس، موضحا أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة بمساعدة الهلال وصفاء السماء.

وعلق مركز الفلك الدولى، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "عادة تصعب رؤية كوكب عطارد بالعين المجردة بسبب قربه من الشمس، ولكن يمكن رؤيته اليوم بالعين المجردة بمساعدة الهلال وفي حالة صفاء السماء والرصد من مكان أفقه الغربي مكشوف".



مركز الفلك الدولى عبر تويتر

وأضافت:" انظر جهة الغرب بعد حوالي 20 دقيقة من الغروب، سيظهر عطارد كنجم لامع نسبيا في منتصف المسافة بين الهلال والأفق".



كوكب عطارد فى سماء الإمارات





يشار إلى أن مركز الفلك الدولى ، نشر من قبل صورة لظهور نجم سهيل الذى يستبشر العرب به حيث زوال الحر وإقبال الربيع والمطر، هو من ألمع نجوم السماء وعدد أيامه 53 يوما، ويعد النجم الأشهرعربيا.وذكر مركز الفلك الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة جهات رسمية وفلكية أخرى من رؤية نجم سهيل بالعين المجردة صباح اليوم 28 أغسطس من قمة جبل حفيت في دولة الإمارات.

وأضاف: تمت رؤيته بالتصوير الفلكي والمنظار والعين المجردة، وربما يعتبر هذا أول توثيق فلكي حديث لظهور سهيل بعد حملة رصد يومية استمرت من يوم 10 أغسطس.



