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أكد عصام الحضرى حارس مرمى مصر وأفريقيا الأسبق ، أن ماتد تداوله فى السوشيال ميديا عن رسائل وكلام مع فتاة مكسيكية هو أمر عادى جدا وليس به اى تجاوز أي شيء يخرق الأصول والاخلاقيات، وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع " انه يتفاعل دائما مع الجماهير والمعجبين على كافة صفحاته في السوشيال ميديا فيس بوك أو تويتر وكثيرا مايطلب منه عمل فيديوهات أو رسائل تهنئة ويلبى الطلبات حرصا على التواصل مع محبيه وجماهيره ، وحديثه مع الفتاة المكسيكية علنى وليس سرا ويظهر فيه السلوك المهذب ولكن هناك من يحاول الإيحاء بشئ أخر خلاف الحقيقة رغم ان الامر واضح .
وتابع السد العالى انه تحدث مع الفتاة وقال لها مش بعرف أتكلم انجليزى لذلك كتبت باللغة العربية " وهى قالت لى " عايزة أجى القاهرة وده كلام عادى، ورده عليها كان واضح جدا بشكل مهذب ليس فيه اى تجاوز "
وكشف الحضرى ان الفتاة نشرت من قليل رسائل جديدة تؤكد فيها احترامها له وانه أكبر منها بـ 24 عاما ويعاملها كطفلة من شخص كبير ، وكتبت انه انسان صدوق مهذب يحب الصداقة ".
وينشر اليوم السابع أخر محادثات الفتاة المكسيكية لتوضيح حقيقة الرسائل والاحترام والتقدير لعصام الحضرى
رد الحضرى بالمستدات
حضرى 2
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحضرى يكشف لـ اليوم السابع حقيقة الرسائل المثيرة للجدل مع الفتاة المكسيكية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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