مظاهرات بـ«البكينى» فى إسرائيل للمطالبة برحيل نتنياهو.. فيديو

شهدت شواطئ مدينة تل أبيب الإسرائيلية مظاهرات ضمت العشرات من الإسرائيليين للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد توجيه اتهامات له بالفساد.

وحرصت المتظاهرات الإسرائيلية على ارتداء ملابس البحر "البكيني"، وحملن لافتات رافضة لاستمرار نتنياهو في الحكم، ورفع العلم الإسرائيلى باللون "البمبى".

من جانبها، حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من المشاركة فى المظاهرات خشية ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع فرض الحظر الشامل فى أنحاء إسرائيل.



مظاهرات ضد نتنياهو

ونشرت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، معطيات محدثة حول كورونا، تظهر لأول مرة، أن عدد المرضى يبلغ 605، منهم 165 لا يتنفسون بقواهم الذاتية، بل بواسطة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه توفي 30 مريضًا منذ أمس الجمعة، وتم تشخيص 5299 على أنهم مصابون بالفيروس، كما أن 10٪ من الخاضعين للفحص تبين إنهم مصابون بالفيروس، وشُخّص إصابة 183602 شخصًا بفيروس كورونا، منذ تفشيه في إسرائيل حتى الآن.

وفي غضون ذلك، نشر المركز الإسرائيلي الوطني، للمعلومات والمعرفة لمكافحة كورونا وثيقة تبين منها، وجود قفزة كبيرة في معدلات الإصابة بالمرض في الأسبوعين الماضيين، بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة، وحدثت الزيادة لدى العرب واليهود المتزمتين دينيا (الحريديم).

