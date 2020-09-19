هاشتاج "تميم البسكلته" يتصدر تويتر في قطر

تصدر هاشتاج "تميم البسكلته" قائمة الأكثر رواجا في دولة قطر، حيث هاجم مستخدمو الموقع أمير دولة قطر والتبعية لدولة تركيا مما يجعل الدوحة دولة ليست لها سيادة، حيث يستجيب أميرها إلى الرئيس التركى، ويتضح ذلك خلال غزو تركيا إلى ليبيا أول شمال سوريا.



هاشتاج تميم البسكلته يتصدر تويتر فى قطر

شارك آلاف عبر الهاشتاج، وعبروا عن تبعية تميم إلى أردوغان ، وكتب محمد عرفة قائلاً :"تميم البسكلته فعلا بسكلته أردوغان بقالة 5 سنين نازل فيهم هات فلوس يا تميم البسكلته علشان نعمل إعلام معادي لمصر والسعودية والإمارات وقبليهم الدول الي خربناه خدمة للصهاينة يدفع هات يا تميم البسكلته فلوس علشان نمول الإرهاب ونقتل جنود الدول".









وغرد عاصم موسى قائلاً :" مش كفايه كل شويه بتاخد على قفاك أنت وسيدك قردوغان"، وكتب أخر :" الارهابى ابن تميم والقردغان قانل النساء والاطفال حرامى الغاز والنفط".

وكتب أدهم من خلال تغريدة عبر الهاشتاج :" وسيذكر التاريخ ان الاخوان الهاربين في تركيا وقطر يريدون الخراب لمصر خايفين يتسلموا لمصر علي الرغم ان سيدهم تميم يريد الحوار مع مصر باي طريقة وبأي ثمن حتي لو كانوا هم".

وغرد بدر:" الحلب له عدة طرق، وأحقرها أن يدفعها صاغراً تابعاً مطيعاً لرئيس دولة يصرفها على قتل مسلمين عرب، كانوا أو أي جنسية أخرى، والأحقر من ذالك أنها لا تنفع بلاده بأي شي ".



