ارتفاع إصابات الهلال السعودي بفيروس كورونا لـ16 حالة بعد انضمام لوشيسكو وجوميز

واصل فيروس كورونا المستجد، ضرب صفوف الهلال السعودي، الذى يخوض مواجهات دورى أبطال أسيا فى قطر، بعد أرتفاع عدد الحالات المصابة إلى 15 إصابة بين لاعبي الفريق، بالإضافة إلى المدير الفنى الرومانى رازفان لوشيسكو، وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدير الفنى الرومانى لوشيسكو، تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 لاعبين جدد وهم الهداف الفرنسي جوميز، وكلا من على البليهى ومتعب الفرج، وكشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأسيوى لكرة القدم، سوف يعقد اجتماعا عاجلا، لإتخاذ قرار فيما يخض مباريات فريق الهلال، فى بطولة دورى أبطال أسيا، بعد أرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتنص لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاصة بالبطولة القارية في نسختها الحالية، تنص على إقامة مباريات الفريق في ظل وجود 13 لاعباً في قائمته من بينهم حارس مرمى أساسي.

ومن المفترض أن يواجه الهلال، نظيره فريق شاهر خودرو الإيرانى، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دورى أبطال أسيا.

ويتصدر الزعيم السعودي، المجموعة الثانية، بدورى أبطال أسيا، برصيد 10 نقاط، بعد خوضه 4 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى مباراة واحدة، بدون أهداف مع باختاكور الأوزبكي.

جدير بالذكر، أن فريق الهلال السعودي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أسيا، على حساب فريق أوراوا ريد اليابانى.



