اللحظات الأخيرة بحياة فريد خميس.. ظل فى غيبوبة لـ100 يوم وجثمانه يعود الأربعاء

كشف الدكتور حماد عبدالله حماد رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، والصديق المقرب لرجل الأعمال محمد فريد خميس، تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الراحل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه من المتوقع أن يعود جثمانه على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائى.

وأضاف الصديق المقرب لرجل الأعمال الراحل، إن "فريد خميس" خضع لعدة عمليات جراحية دقيقة، بإحدى المستشفيات فى الولايات المتحدة الأمريكية كانت في العمود الفقري، بمنطقة "ديسك الرقبة"، وظل في غيبوبة فاقدًا للوعي منذ 100 يومًا.

ومن جانبها، نعت الجامعة البريطانية فى مصر ببالغ الحزن والأسى، مؤسسها ورئيس مجلس الأمناء، رجل الصناعة محمد فريد خميس، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل وكل العاملين فى مؤسساته الاقتصادية بمصر وعلى مستوى العالم، حيث وافته المنية اليوم السبت.

وقالت الجامعة البريطانية في بيانها: "لقد فقدت مصر قامة وطنية عظيمة، قضت عمرَها في خدمة هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، حيث غيّبَ الموت رائدَ الصناعةِ المصرية، محمد فريد خميس، بعدَ صراعٍ مع المرض.. تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربَنا: إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويمتلك رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، العديد من الشركات، أبرزها مجموعة النساجون الشرقيون، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.

واليوم السابع يتقدم لأسرة الفقيد الراحل بالعزاء، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

