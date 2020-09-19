محافظ الإسكندرية يفند أكاذيب الإخوان بشأن خروج مظاهرات بعروس المتوسط

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية يومياً تؤكد على ضرورة مراعاة المواطن والتخفيف عنه، موضحاً أنه فى إطار ذلك قامت المحافظة بتخفيض سعر المتر بإجراءات التصالح بمخالفات البناء إلى 50 جنيهاً، إلى جانب باقى التسهيلات، مشيراً إلى أن الإسكندرية تأتى فى المركز الأول فى طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشائعة من أخطر العمليات النفسية التى تؤثر سلباً على المواطنين، ومع انتشار التكنولوجيا والسوشيال ميديا أصبحت أكثر خطراً، وتعد مثل إطلاق النار فى الهشيم، مشدداً على أنه لا صحة لما تردده القنوات المعادية بشأن وجود مظاهرات فى المحافظة، وأن الأمور مستقرة فى المحافظة تماماً.
وأكد "الشريف"، أن القنوات المعادية تلجأ إلى فيديوهات قديمة، وتقوم بتركيب بعض الأصوات عليها، حتى توحى إلى أن المظاهرات تعم البلاد، وهو أمر على خلاف الحقيقة تماماً، وتابع: "المواطن أصبح يعيش حياته بشكل طبيعى.. تشوف الناس على الكورنيش تشعر أن كورونا انتهت".
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