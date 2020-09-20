عم حارث على اكتاف لاعبى الأهلى فى أبرز لقطات الاحتفالات بالدوري 42

في إطار استمرار احتفالات لاعبي النادي الأهلي بتحقيق لقب الدوري رقم 42 في مشوار الفريق نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء فيديو ظهرت فيه الفرحة الكبيرة لنجوم الفريق بعد الفوز باللقب الخامس على التوالي، حيث برز فيه عم حارث اثناء حمل لاعبو الفريق له على اكتافهم بالإضافة إلى وصلة رقص بينه وبين افشة.

كما حرص لاعبو الفريق على دعم زميلهم مؤمن زكريا من خلال القيام بإشارته الشهيرة بالإضافة إلى قول اسمه معاً بصوت عالي، كما ارتدي كهربا تيشرت عليه صورته.

من جهة أخرى حرص النجم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق.

وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.



