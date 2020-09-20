مطار الغردقة يستقبل رحلة قادمة من بلغاريا تقل 145 سائحا بالورود.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، رحلة طيران تابعة لشركة (ALK) البلغارية قادمة من أحد المطارات البلغارية، وعلى متنها 145 سائحاً، وذلك في إطار استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية، بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية على مستوى العالم بسبب الجائحة.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال ركاب الرحلة بالورود والشيكولاتة احتفالاً بوصول أولى الرحلات البلغارية عقب استئناف الحركة الجوية، حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار، وأثنى طاقم الطائرة بكفاءة وسرعة الخدمات الأرضية المقدمة للرحلة.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أكد أن الدولة المصرية تسعى دائما نحو تنشيط الحركة السياحية الوافده إلى جمهورية مصر العربية وفتح أسواق جدبدة وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم، مشيراً إلى أن وزارة الطيران تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لشركات الطيران وقطاع السياحة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى دعم قطاع الطيران واستعادة الحركة الجوية بشكل منتظم ومتزايد وخاصة الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.