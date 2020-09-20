نيللى كريم تتعاقد رسميا على بطولة فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسنى

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تعاقدت النجمة نيللى كريم بشكل رسمى على البطولة النسائية بفيلم "العميل صفر" بطولة النجم أكرم حسنى، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج وائل عبد الله. وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، بناء على قائمة الممثلين، الذين وضع أسماءهم مخرج العمل محمد سامى، حيث من المقرر البدء فى تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.
أما المخرج محمد سامى فيحضر لمسلسل "نسل الأغراب"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وإنتاج سينرجى.
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