أيمن الكاشف تريند على تويتر بسبب انتقاده لجيرالدو مهاجم الأهلى أمام المقاصة

تصدر اسم المعلق الرياضى أيمن الكاشف تريندات موقع تويتر مؤخراً، حيث نال اسمه متابعة كبيرة من قبل رواد الموقع بسبب تعليقاته على مباراة الأهلي والمقاصة، حيث نالت لقطة تعليقه على جيرالدو مهاجم الأهلي نصيب الأسد حينما ذهبت له الكرة وقال بعفوية: "لا حول ولا قوة إلا بالله" في إشارة إلى هبوط مستوى اللاعب إلى حد كبير.



أيمن الكاشف تريند

من ناحية أخرى في إطار استمرار احتفالات لاعبي النادي الأهلي بتحقيق لقب الدوري رقم 42 في مشوار الفريق نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء فيديو ظهرت فيه الفرحة الكبيرة لنجوم الفريق بعد الفوز باللقب الخامس على التوالى، حيث برز فيه عم حارث أثناء حمل لاعبى الفريق له على اكتافهم، بالإضافة إلى وصلة رقص بينه وبين أفشة.



أيمن الكاشف وتعليقات الجمهور

كما حرص لاعبو الفريق على دعم زميلهم مؤمن زكريا من خلال القيام بإشارته الشهيرة بالإضافة إلى قول اسمه معاً بصوت عالي، كما ارتدى كهربا تيشرت عليه صورته.



أيمن الكاشف وجه نقدا آخر لـ جيرالدو

وتعادل فريق الأهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز، وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.