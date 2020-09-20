ضرب اليونان نوع نادر من العواصف المدارية في البحر المتوسط والتي تعرف باسم "ميديكين"، حيث أصدرت السلطات تحذيرات من تشكل رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، وبلغت قوة رياح العاصفة "إيانوس" 100 كيلومترا في الساعة قبل وصولها اليابسة.
وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، حجم الدمار الذي نتج عن الإعاصر والأمطار الغزيرة، حيث شردت المياه عشرات الأهالى، الذين حاولوا انقاذ حيواناتهم ومواشيهم من الغرق.
وتأثرت جزر زاكينثوس وكيفالونيا وإيثاكا في البداية حيث تم إلغاء خدمات تسيير العبارات إلى البر الرئيسي بسبب العاصفة التي أطلق عليها خبراء الأرصاد اسم إيانوس.
وتسببت العاصفة بإغراق الشوارع واقتلعت الأشجار وقطعت الكهرباء في جزر كيفالونيا وزاكينثوس وإيثاكا في البحر الأيوني وفي مناطق من غرب بيلوبونيز، وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت أكثر من 600 اتصال لطلب النجدة، خاصة طلبات المساعدة في قطع الأشجار وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر، وغرقت مراكب شراعية في كيفالونيا وليفكادا، فيما أعلن جهاز الحماية المدنية بالبلاد حالة الطوارئ في إيثاكا وزاكينثوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. اليونانيون يحاولون إنقاذ مواشيهم من إعصار "إيانوس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.