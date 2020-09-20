صور.. اليونانيون يحاولون إنقاذ مواشيهم من إعصار "إيانوس"

ضرب اليونان نوع نادر من العواصف المدارية في البحر المتوسط والتي تعرف باسم "ميديكين"، حيث أصدرت السلطات تحذيرات من تشكل رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، وبلغت قوة رياح العاصفة "إيانوس" 100 كيلومترا في الساعة قبل وصولها اليابسة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، حجم الدمار الذي نتج عن الإعاصر والأمطار الغزيرة، حيث شردت المياه عشرات الأهالى، الذين حاولوا انقاذ حيواناتهم ومواشيهم من الغرق.