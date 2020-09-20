جدول ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 19/ 9/ 2020

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أقيم اليوم، السبت، الموافق 19/ 9/ 2020 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى حسم لقبها النادى الأهلى قبل نهاية الموسم بـ 7 جولات وذلك عقب هزيمة الزمالك صاحب المركز الثانى من أسوان فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، حيث إلتقى فريقى طنطا ونادى مصر فى منافسة للهروب من قاع الجدول، كما إلتقى المارد الأحمر مع مصر المقاصة.
جدول ترتيب الدورى
طنطا يتعادل مع نادى مصر سلبيا ويقتربا سويا من توديع الممتاز
تعادل فريقا طنطا ونادى مصر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد طنطا الرياضى ضمن فاعليات الجولة الثامنة والعشرون للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 18 نقطة في مؤخرة جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 20 نقطة في المركز قبل الأخير ويقترب الفريقان سويا للهبوط للقسم الثانى بعد تعادلهما سويا .
جاءت أحداث المباراة قوية من جانب الفريقين وأن غلب عليها الخوف من الهزيمة بالرغم من اللاعبين كانوا يدركون أن التعادل مثل الخسارة وحاول لاعبو طنطا استغلال الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها من رضا عبد العال المدير الفني الجديد للفريق الذى تم التعاقد معه خلفا لأيمن المزين ، إلا أنهم اصطدموا برغبة أبناء مصر وجهازهم الفني الجديد بقيادة طارق عبد الله الذى نجح في فرض أسلوبه على المباراة وخاصة الشوط الثانى الذى كان الضيوف قريبين من خطف الثلاث نقاط وخاصة في الدقيقة الأخيرة من المباراة عندما ارتطمت كرة مهاجم نادى مصر في عارضة الفريق الطنطاوى.
الأهلى يتعادل سلبيًا مع المقاصة فى أول مباراة بعد حسم اللقب
تعادل فريق الأهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.. وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.
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