أمير مرتضى يوضح تفاصيل وتطورات ملف المدرب الأجنبى للزمالك

أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن كل الأخبار المتداولة حول التعاقد مع مدير فنى جديد ليست صحيحة بعد انتشار العديد من الأنباء حول ذلك الملف فى الساعات الماضية، قائلا: "نحن فى مرحلة التفاوض مع أكثر من مدير فني أجنبى لتولي مسئولية الفريق الفترة القادمة والإعلان خلال الأيام القادمة عن طريق إدارة النادي، أتفهم قلق الجماهير ولكن واجبنا هو التركيز على اختيار الأنسب لهذه المرحلة الصعبة".



تغريدة أمير مرتضى

فيما قرر مسئولو نادى الزمالك التراجع عن صفقة ضم الأنجولى آري بابل، جناح أول أغسطس الأنجولي، الذى حصلت إدارة الكرة بالقلعة البيضاء على توقيعه، بشكل حر، عقب نهاية عقده مع النادى الأنجولى، قبل أن تقرر إدارة الزمالك التراجع عن إتمام صفقته حيث سيتم غلق ملف ضمه داخل قلعة ميت عقبة.

وشهدت الساعات الماضية، تصريحات تليفزيونية للاعب الأنجولى يقول فيها أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك لا يرد على رسائله وإنه وقع للنادى الأبيض منذ نحو ثلاثة أشهر وهو ما أكده "اليوم السابع" فى وقت سابق إن نادى الزمالك حصل على توقيع اللاعب فى صفقة انتقال حر، إلكترونيا، قبل أن يتم التراجع عن صفقة ضمه.

واحترف آرى بابل صاحب الـ26 عاما، ضمن صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالى ويملك 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا سجل فيهم خمسة أهداف، فيما شارك مع فريقه أول أغسطس الأنجولى فى 11 مباراة ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية أحرز خلالهم هدفين وصنع هدفًا.

فيما قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن السويسري ‏كريستان جروس، لم يعتذر عن تدريب فريق الكرة بالنادي.، وأوضح في تصريحات لبرنامج زملكاوي:"جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين"، وواصل: "استشعرت أن عودته لن تفيد الزمالك ويركز في المال وليس ‏في تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر". كما أكد مرتضى منصور إن المدرب الجديد هو مدرب كبير ومطلب جماهيري وبدأ في تجميع معلومات عن اللاعبين ومراكزهم وبدأ في الاتصالات بمساعديه للتجهيز للمهمة ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميا غدا.



