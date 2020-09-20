ضبط شخص ظهر بفيديو جالسا على " شنطة سيارة" أثناء سيرها

كشف اجهزة الامن غموض واقعة تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق الدائرى ، فى إطار جهود أجهزة الأجهزة الأمنية فى تحقيق مفهوم الأمن الشامل وترسيخ دعائمه فى شتى مظاهر الحياة المجتمعية. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن جلوس مواطن أعلى شنطة سيارة ملاكى أثناء سيرها بالطريق الدائرى بالمخالفة للقانون . بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة حيث تبين أنها ملك أحد الأشخاص (ميكانيكى سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ) . وبإستدعائه ومواجهته قرر قيام أحد الأشخاص بالجلوس على شنطة سيارته ، وأن السيارة كانت معطلة ويتم سحبها عن طريق سيارة آخرى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



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