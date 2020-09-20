نجحت اجهزة الامن في ضبط حاوية بداخلها طائرتين مزودتين بكاميرا درون وكمية من ساعات اليد الذكية والهواتف المحمولة وكذا كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع بميناء السخنة البحرى وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ( 2 طائرة "درون" يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت عن بعد مزودة بكاميرا تصوير – كمية كبيرة من ساعات اليد الذكية مزودة بكاميرا ومايك والقيام بكل وظائف الهاتف المحمول – 4 كاميرا تصوير ديجيتال – 7 هاتف محمول – كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات المكياج مختلفة الأشكال والأنواع) داخل حاوية مشمولها (ماكينات تقطيع أخشاب) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة البحرى ، وقيام مسئولى الشركة بإخفاء المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة ، كما تم ضبط شخصين (أحد المسئولين عن الحاوية – مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشركة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط طائرتين بكاميرات تصوير بميناء السخنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.