قصة هدف.. الأهلي يخسر كأس مصر بهدف في شباك شادي محمد

في واحدة من أكثر مباريات الكرة المصرية اثارة على مدار التاريخ، التقى الأهلى مع المقاولون العرب موسم 2004 بنهائى كأس مصر ، وأحرز الأهلى هدفا عن طريق محمد جودة، قبل أن يحرز روبرت أكوارى لاعب المقاولون هدف التعادل لفريقه، واستنفذ مانويل جوزيه المدير الفنى للأهلى في وقتها كل التغييرات ، وتعرض أمير عبد الحميد للإصابة فاضطر جوزيه الاستعانة بشادى محمد للعب في مركز حراسة المرمى.
وحصل الأهلى على ركلة جزاء كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالحه ، ولكن أهدرها محمد جودة، قبل أن يسجل محمد فهيم لاعب المقاولون هدفا فى مرمى شادى محمد ، من هجمة مرتدة فى الوقت بدل الضائع ، ليعلن تتويج المقاولون بالكأس .
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