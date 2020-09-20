عندما اشتعلت معركة بين الطبقات بسبب حواجب تحية كاريوكا.. اعرف الحكاية

فى مثل هذا اليوم الموافق 20 سبتمبر من عام 1999 رحلت عن عالمنا سيدة الرقص الشرقى الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا بعد حياة حافلة بالفن والنضال والحب والأحداث الساخنة، أبدعت خلالها فى التمثيل والرقص والمواقف الوطنية.

عانت كاريوكا فى بداية حياتها وتعذبت على يد شقيقها بعد وفاة والدها الذى قيدها بالحديد وحبسها، حتى هربت من الإسماعيلية وهى صبية وشقت طريقها الفنى وعانت فى بداياتها كثيراً حتى حققت الشهرة.

تميزت كاريوكا طوال حياتها بالذكاء الشديد الذى ساعدها فى أن تلفت الأنظار إلى موهبتها، كما حرصت على أن تتعلم وتتثقف حتى تطور نفسها، وهو ما جعلها فى بداية حياتها الفنية مثاراً للأخبار التى تنشرها الصحف عن تلك الراقصة المبتدئة التى تتلقى دروساً فى اللغة الفرنسية وتظهر فى الصالات التى تعمل بها ومنها صالة بديعة مصابنى وهى تحمل على ذراعيها كتب طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم وغيرهم من كبار الكتاب.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1959 نشرت المجلة موضوعاً عن تقاليع النجوم ذكرت فيه أن تحية كاريوكا فى بداياتها وعندما شعرت أن الضجة التى أثارتها كراقصة مثقفة بدأت تقل وقلت معها الأخبار المنشورة عنها، خرجت على الناس بموضة جديدة فى تصفيف حاجبيها، حيث كان الناس وقتها قد اعتادوا أن يروا النساء بحواجب كثيفة تخف من الوسط تدريجياً، لكن تحية كاريوكا خرجت على الناس بحاجبين رفيعين مقوسين إلى أعلى يشبهان رقم 8، وكانت أول عربية ومصرية تسير على هذه الموضة الجديدة، وأثارت بها ضجة كبيرة فى الصحف، خاصة عندما قلدتها درية شفيق إحدى رائدات تحرر المرأة والتى كانت وقتها من أوائل الفتيات اللاتى تخرجن من الجامعة المصرية.

وقالت الصحف وقتها إن درية شفيق قلدت تحية كاريوكا التى ظهرت بتقليعة الحواجب المقوسة، وهو ما أثار غضب درية شفيق فنشرت بياناً فى إحدى المجلات تقول فيه إنها رأت هذه الموضة فى إحدى المجلات الفرنسية، وختمت بياناها بعتاب للصحف التى قالت إن خريجة الجامعة قلدت راقصة، وحينها تعرضت درية شفيق لانتقادات واسعة وحملة قاسية فى الصحف حيث قال الصحفيون إن العهد الذى كانت فيه الفوارق بين بنات الذوات والفنانات قد مضى ولم يعد هناك فوارق بين الفئات والطبقات، واعتبروا أن ما قالته درية شفيق يؤصل للطبقية والنظرة الدونية للفنان.

وبعدها انتشرت تقليعة حواجب كاريوكا بين سيدات المجتمع ومعها مزيد من الزبونات للكوافير الخاص بالفنانة التى نصحت كل من تستفسر منها عن الموضة الجديدة بالذهاب إليه، وسادت هذه الموضة حتى عام 1942، حين ظهرت فاتنات هوليود بحواجب كثيفة جداً وقلدتهن نساء أورربا ثم نساء الشرق ومنهن كاريوكا التى كانت أول من هجر تقليعة الحواجب الرفيعة المقوسة وبعدها أيضاً قلدتها سيدات المجتمع المصرى.

