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الصحة العالمية تقر بروتوكول اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا

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الصحة العالمية تقر بروتوكول اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا
الصحة العالمية تقر بروتوكول اختبارات على أدوية عشبية لعلاج كورونا

أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية إفريقية كعلاجات محتملة لفيروس وأمراض وبائية أخرى، وأشارت المنظمة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخص مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل. 

وقال المدير الإقليمي في المنظمة بروسبر توموسيمى "إنه إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".

وأضاف توموسيمي أن ظهور كوفيد-19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي.
وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 