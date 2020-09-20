باسم مرسي: تحديد وجهتى نهاية الموسم وأتمنى فوز الأهلى على الوداد

أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فترته داخل نادي الزمالك كانت من أفضل فترات حياته مشددا أنه سعيد ايضا بفترة تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية: "لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية وأصبحت لا اتباعها مثلما كان في السابق".، وتابع: "سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد وأتمنى فوزه في اللقاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي نادي مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه واشجعهم في أفريقيا".

وكشف باسم مرس عن حقيقة عودته لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى، معلقاً :"تركيزي مع فريق الإنتاج الحربي حالياً وسأقوم بدراسة كل العروض مع وكيلي في نهاية الموسم".، وتابع: "شرف لأي لاعب اللعب في الزمالك ولكن أركز مع الإنتاج الحربي حالياً وحتى نهاية الموسم الجاري".، وأضاف: "تحت أمر المنتخب في أي وقت واجتهد للعودة له مرة أخرى، ومحمود البدري وأحمد يحيي مستواهم كان مفاجئ بالنسبة لي من لاعبي



