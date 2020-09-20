أخبار عاجلة
أخبار اليمن : إنفلونزا الخنازير أم كورونا.. أيهما أخطر؟ -
ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية -
أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 -
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -
توقف عن تناولها فورا.. أطعمة يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة -
بلقيس تعترف: زوجي شريك في الجريمة (صورة) -
السعودية تحبط عمليات إرهابية ضخمة كانت على وشك التنفيذ -
هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع -
ياسمين عبدالعزيز تحرج زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كيف سخرت منه -

باسم مرسي: تحديد وجهتى نهاية الموسم وأتمنى فوز الأهلى على الوداد

أهم الاخبار تبليغ
باسم مرسي: تحديد وجهتى نهاية الموسم وأتمنى فوز الأهلى على الوداد
باسم مرسي: تحديد وجهتى نهاية الموسم وأتمنى فوز الأهلى على الوداد

أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فترته داخل نادي الزمالك كانت من أفضل فترات حياته مشددا أنه سعيد ايضا بفترة تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، وقال باسم مرسي في تصريحات تليفزيونية: "لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية وأصبحت لا اتباعها مثلما كان في السابق".، وتابع: "سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد وأتمنى فوزه في اللقاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي نادي مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه واشجعهم في أفريقيا".

وكشف باسم مرس عن حقيقة عودته لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى، معلقاً :"تركيزي مع فريق الإنتاج الحربي حالياً وسأقوم بدراسة كل العروض مع وكيلي في نهاية الموسم".، وتابع: "شرف لأي لاعب اللعب في الزمالك ولكن أركز مع الإنتاج الحربي حالياً وحتى نهاية الموسم الجاري".، وأضاف: "تحت أمر المنتخب في أي وقت واجتهد للعودة له مرة أخرى، ومحمود البدري وأحمد يحيي مستواهم كان مفاجئ بالنسبة لي من لاعبي

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسم مرسي: تحديد وجهتى نهاية الموسم وأتمنى فوز الأهلى على الوداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 