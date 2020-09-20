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انطلاق مباريات ربع نهائى مانشستر الدولية للاسكواش بـ6 مباريات مصرية

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انطلاق مباريات ربع نهائى مانشستر الدولية للاسكواش بـ6 مباريات مصرية
انطلاق مباريات ربع نهائى مانشستر الدولية للاسكواش بـ6 مباريات مصرية

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة مانشستر الدولية للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32 بتأهل 11 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ 16 وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء .

 

وتأهل إلى هذا الدور كل من: محمد الشوربجى، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، على فرج، بمنافسات الرجال.

 

فيما تأهلت كل من: نور الطيب وسلمى هانى وهانيا الحمامى بمنافسات السيدات

وجاءت مباريات المصريين كالتالى:

محمد الشوربجى x الويلزى جويل مكين

 

طارق مؤمن x النيوزلاندى بول كول

 

على فرج x مروان الشوربجى 

 

كريم عبد الجواد x الألمانى سايمون روزنر

 

فيما جاءت مباريات السيدات كالتالى:

نور الطيب x الأمريكية أماندا صبحى

هانيا الحمامى x سلمى هانى 

 

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

 

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.


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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 