انطلاق مباريات ربع نهائى مانشستر الدولية للاسكواش بـ6 مباريات مصرية

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة مانشستر الدولية للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32 بتأهل 11 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ 16 وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا.
وتأهل إلى هذا الدور كل من: محمد الشوربجى، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، على فرج، بمنافسات الرجال.
فيما تأهلت كل من: نور الطيب وسلمى هانى وهانيا الحمامى بمنافسات السيدات
وجاءت مباريات المصريين كالتالى:
محمد الشوربجى x الويلزى جويل مكين
طارق مؤمن x النيوزلاندى بول كول
على فرج x مروان الشوربجى
كريم عبد الجواد x الألمانى سايمون روزنر
فيما جاءت مباريات السيدات كالتالى:
نور الطيب x الأمريكية أماندا صبحى
هانيا الحمامى x سلمى هانى
وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.
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