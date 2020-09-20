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محمد جودة يطالب الأهلى بتجديد عقد مدرب حراس المرمى بعد تألق الشناوى

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محمد جودة يطالب الأهلى بتجديد عقد مدرب حراس المرمى بعد تألق الشناوى
محمد جودة يطالب الأهلى بتجديد عقد مدرب حراس المرمى بعد تألق الشناوى

طالب محمد جودة، نجم النادى الأهلى السابق، مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بسرعة تجديد عقد مدرب حراس مرمى الفريق، بعد التألق الملحوظ والأداء المتميز الذى ظهر عليه محمد الشناوى حارس العرين الأحمر، والذى حافظ على نظافة شباكه فى 22 مباراة بالدورى من خلال مشاركته فى 28 لقاءً، كان آخرها مباراة الأمس أمام المقاصة، والتى منع فيها الشناوى أكثر من هدف محقق.

وقال محمد جودة، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "مبدئيا كدة جددوا عقد مايكل ياناكونيه مدرب الحراس لازم يستمر مع أى جهاز فنى حتى لو فايلر مشى ياريت تتحركوا من دلوقتى وياريت يكون عقد بدون شرط جزائى".

محمد جودة
محمد جودة

من جهته، أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الدوري المصري انتهى بالنسبة للاعبين بعد تحقيق اللقب للمرة 42 ، وقال محمد الشناوي خلال تصريحات لقناة الأهلي إن المباريات المقبلة ستكون خير إعداد للاعبين لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، موضحاً أن اللاعبين رجالة وعلى قدر المسئولية وعازمون على الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

 

تعادل  الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.

 


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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 