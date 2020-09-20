محمد جودة يطالب الأهلى بتجديد عقد مدرب حراس المرمى بعد تألق الشناوى

طالب محمد جودة، نجم النادى الأهلى السابق، مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بسرعة تجديد عقد مدرب حراس مرمى الفريق، بعد التألق الملحوظ والأداء المتميز الذى ظهر عليه محمد الشناوى حارس العرين الأحمر، والذى حافظ على نظافة شباكه فى 22 مباراة بالدورى من خلال مشاركته فى 28 لقاءً، كان آخرها مباراة الأمس أمام المقاصة، والتى منع فيها الشناوى أكثر من هدف محقق.

وقال محمد جودة، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "مبدئيا كدة جددوا عقد مايكل ياناكونيه مدرب الحراس لازم يستمر مع أى جهاز فنى حتى لو فايلر مشى ياريت تتحركوا من دلوقتى وياريت يكون عقد بدون شرط جزائى".



محمد جودة

من جهته، أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن الدوري المصري انتهى بالنسبة للاعبين بعد تحقيق اللقب للمرة 42 ، وقال محمد الشناوي خلال تصريحات لقناة الأهلي إن المباريات المقبلة ستكون خير إعداد للاعبين لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، موضحاً أن اللاعبين رجالة وعلى قدر المسئولية وعازمون على الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.