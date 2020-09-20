هل يرحل فايلر عن تدريب الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى؟.. سامى قمصان يجيب

أكد سامى قمصان، المدرب المساعد للنادى الأهلى، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر لا يفكر فى الرحيل عن النادى، وكل ما يشغله هو التتويج بدورى الأبطال الأفريقى، وقال قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "فايلر تحدث أكثر من مرة عن عزمه منح اللاعبين الأساسيين راحة فى المباريات المقبلة عقب حسم بطولة الدورى، نرغب فى إراحة اللاعبين المجهدين وتجهيز العائدين من الإيقاف مثل كهربا، أو من الإصابة مثل حسين الشحات ومحمد محمود، ونرغب فى رفع لياقة بعض اللاعبين قبل موقعة الوداد المغربى".
وأضاف سامى قمصان، "لدينا ثلاث مباريات مصيرية تفصلنا عن أهم حدث هذا الموسم وهو التتويج بدورى أبطال أفريقيا، اللاعبون والجهاز الفنى ومن قبلهم الإدارة الكل على قلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف".
وتابع مدرب الأهلى، "البعض يتحدث عن رحيل فايلر ولكن ما أراه هو العكس تماماً المدرب السويسرى كل تفكيره فى بطولة أفريقيا فهى مهمة للنادى وله أيضاً، لم يتحدث فايلر عن الرحيل، وحديثه كله عن دعم الإدارة للفريق وعدم تأخرهم عنا ".
وعن مباراة الوداد المغربى قال سامى قمصان، "الأهلى أجهز من الوداد، مع احترامنا للفريق المغربى لم يصل لكامل فورمته حتى الآن، ونحن الأجهز فنياً وبدنياً، وبقول للجمهور متخافوش شخصية الأهلى تجيد الفصل بين كل بطولة ونسعى للتركيز على حسم اللقب الأفريقى لصالحنا".
من جهته، وجه محمود الخطيب رئس النادى التهنئة لجماهير الاهلى بالفوز ببطولة الدورى رقم 42 فى تاريخ النادى كما وجه التهنئة لأعضاء النادى ولاعبيه وجهازه الفنى، مؤكداً أن الجميع فى المنظومة الأهلاوية بذل أقصى ما لديه من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد الجماهير العريضة التى يعمل الجميع من أجلها وبهدف إسعادها ووعد الخطيب جماهير وأعضاء النادى بمواصلة العمل والجهد من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والقارية، خاصة أن الأهلى يملك جميع مقومات النجاح والتفوق الكروى من لاعبين على مستوى عالً من القدرات الفنية وجهاز فنى مُتميّز وإدارة تساند الفريق وتوفر له كل سُبل الاستقرار والنجاح وفوق كل هذا جماهير عريضة تدعم الفريق فى كل مكان وزمان.
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