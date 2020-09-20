النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة حول جثة شاب طافية بنهر النيل فى الوراق

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير مفتش الصحة بشأن توقيع الكشف الطبى على جثة شاب عثر علي جثته طافية بنهر النيل فى الوراق؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه.

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته طافية بنهر النيل فى الوراق، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل، وذكر شهود عيان أن الجثة لشاب، ظهرت طافية بنهر النيل بمنطقة الجزارين بالوراق، وتم انتشالها، ويجرى رجال المباحث تحريات لكشف هويته، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

