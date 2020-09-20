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أبرز 7 قرارات يتم تطبيقها بدءا من الغد.. إقامة صلاة الجنازة والأفراح الأبرز

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أبرز 7 قرارات يتم تطبيقها بدءا من الغد.. إقامة صلاة الجنازة والأفراح الأبرز
أبرز 7 قرارات يتم تطبيقها بدءا من الغد.. إقامة صلاة الجنازة والأفراح الأبرز

وفقا لقرارات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "" المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، فهناك عده قرارات يبدأ تطبيقها من غد الإثنين. 


وتضمنت أبرز القرارات..

 

-استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد

 

-عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية

 

-تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%

 

-السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا

 

-عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم

 

 -استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية

 

-فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب


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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 