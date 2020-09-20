وفقا لقرارات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، فهناك عده قرارات يبدأ تطبيقها من غد الإثنين.

وتضمنت أبرز القرارات.. -استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد -عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية -تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50% -السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا -عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم -استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية -فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز 7 قرارات يتم تطبيقها بدءا من الغد.. إقامة صلاة الجنازة والأفراح الأبرز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.