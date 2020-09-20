الإمارات تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافى 761 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، فى إحاطة صحفة حول أخر مستجدات فيروس كورونا، عن إجراء 97,251 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، حيث تم الكشف عن 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، مقابل تعافى 761 حالة ، واستقرار حالات الوفاة عند 404 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 83 ألفا و433 حالة.

وأضافت الوزارة ، أنه تم إجراء 97 ألفا و469 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وسجلت الوزارة أيضا وفاة حالة واحدة مصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات إلى 403 حالات .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72 ألفا و790 حالة.