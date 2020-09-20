نبيل شعيل وعبد الله الرويشد نجوم الكويت فى حفلات اليوم الوطنى السعودى

كشفت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية أن هناك 3 من نجوم الأغنية الكويتية سيشاركون فى حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم نبيل شعيل، وعبدالله الرويشد، ومطرف المطرف، ومن المقرر أن تقام حفلة نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ومطرف المطرف، يوم الخميس المقبل في مدينة الدمام بالصالة الخضراء، وسوف يقدم نبيل شعيل باليوم الوطنى السعودى بباقة منتقاه من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم احبابي" و"المحبة" و"موقليل"، وغيرهم.
يذكر أن طرح نبيل شعيل في شهر أغسطس الماضي أحدث أغنياته الفردية التي تحمل اسم "شنو صاير" باللهجة الخليجية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى طالب مجباس، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف أحمد الصانع.
ويعد المطرب الكويتي نبيل شعيل أحد أهم المطربين فى الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، فضلا عن أغانيه المميزة.
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