التصريح بدفن شاب انتحر داخل مسكنه بسبب أزمة نفسية فى أطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب انتحر شنقًا داخل مسكنه فى أطفيح بجنوب الجيزة؛ بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة. أنهى شاب حياته بالانتحار شنقا داخل مسكنه بإحدى قرى أطفيح بالجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث إصابته بأزمة نفسية دفعته للانتحار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، بقرية تابعة لدائرة المركز. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى " أ.ر" ، انتحر بشنق نفسه، لمروره بأزمة نفسية، حيث عثرت عليه زوجته مشنوقا داخل مسكنهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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