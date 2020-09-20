طه إسماعيل يمنح فايلر 7/10 بعد تحقيقه إنجاز الفوز بالدورى

يرى طه إسماعيل نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر يستحق سبعة من عشرة فى تقييم التتويج بالدوري مؤكداً أن الرباعى محمد الشناوى وعمرو السولية وعلى معلول وحسين الشحات هم الافضل بلا منازع هذا الموسم ، وقال طه إسماعيل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" الدوري هو البطولة المفضلة للأهلى وجماهيره ، والتتويج به يحتاج لمقومات خاصة أراها توافرت فى الاهلى هذا الموسم لذا استحق التتويج عن جدارة"

وتابع طه إسماعيل :"التتويج بالدوري يحتاج نفس طويل ، أنت تلعب 34 مباراة وتواجه كل منافس مرتين بظروف وصعوبات وطموحات مختلفة ، وأعتقد أن روح الفانلة الحمراء ظهرت أيضاً هذا الموسم ، وفى رأيى تسجيل الاهداف للأهداف فى الدقائق القاتلة من عمر المباريات هو ميراث فى الاهلى يتناقله كل جيل من الأخر ليؤكد أن "الروح" هى ميزة كيان الأهلى"

وأكمل طه إسماعيل :" محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية وحسين الشحات هما الافضل فى الاهلى هذا الموسم ، الثلاثى الشناوى ومعلول والسولية قدموا مستوى ثابت طوال الموسم وكانوا سر تألق الفريق الأحمر وقبل الإصابة كان حسين الشحات عنصر مميز فى الجانب الهجومى "

وتابع نجم الاهلى الاسبق :"فايلر يستحق الحصول على 7 من 10 فى تقييمه كمدرب فى بطولة الدوري ، فى البداية صنع طفرة كبيرة وهزم كل منافسيه بأهداف كثيرة أداء ممتع وفى اللقاءات الأخيرة كان سبباً فى ضياع أوقات كبيرة من مباريات الاهلى دون فائدة ، اعتاد بدأ المباريات بتشكيل غريب وطرق لعب أغرب ثم يعود ليعدل ويفوز فى الدقائق الاخيرة"

وأكمل طه إسماعيل :" ثقتى فى تتويج الاهلى بالدوري لم تكن نابعة من فايلر فقط ولكن رهانى كان على الادارة واللاعبين والجهاز الفنى والجمهور والاستقرار بإختصار نحن نراهن على المنظومة ككل ، المدربين تأتى وترحل ويبقى الاهلى بطلا ، مبروك لنجوم الاهلى التتويج بعد رحلة صعبة ومواقف قاسية مثل كورونا وإنجاز التتويج قبل النهاية بسبعة أسابيع كاملة".

ويحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مكافأة شهرين بعد تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز، وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

من جهته، أكد رينيه فايلر أن فريقه قدم أداءً قوياً خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق فى تسجيلها، موضحاً أن الأحمر كان بإمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق فى النهاية خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز.

وخاض الأهلى مباراة المقاصة أمس بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

