ديانا كرازون مع زوجها معاذ العمرى فى أول صور شهر العسل

شاركت الفنانة ديانا كرازون جمهورها بأول صور لها مع زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري خلال قضائهما شهر العسل، عبر حسابها بموقع "تويتر"، معلقة علي الصور قائلة :"صباح الخير صباح الحب"، وفي أول تعليق لها بعد زفافها على الإعلامي معاذ العمري، توجهت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بالشكر إلى جمهورها بسبب رسائل التهانى الرقيقة والرائعة التي تلقتها في الفترة الماضية، والتى صاحبها الجدل على السوشيال ميديا عقب بعض الأنباء عن استدعاء الإعلامى معاذ العمرى من قبل قوات الأمن لسؤاله حول الأعداد التى حضرت زفافه ، إلا أنه سرعان ما نفى على حسابه بموقع فيس بوك.
ديانا كرازون
ديانا كرازون وزوجها
صورة أخري
وكتبت ديانا كرزون، عبر حسابها بموقع انستجرام: " فرحتي فيكم كبيره فرحتي انو الله اعطاني عائله حلوه وحنونه وسند متلكم أمي وتاج راسي ونفسي بها الدنيي اخوي وخواتي اصحابي يلي بجد يلي بحسو فيني حتى لو بعاد عني كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوه يلي كملت فرحتي ىالله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".
يشار إلى أن الإعلامي معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون، علق على استدعائه من قبل قوات الأمن لمعرفة تفاصيل حفل زفافه من حيث الأعداد التي حضرت الحفل، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".
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