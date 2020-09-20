مصرع 8 لاعبين ناشئين فى غانا غرقاً بعد سقوط حافلتهم بأحد الأنهار

ودعت الكرة الغانية 8 لاعبين شباب من فريق يونيفيل فقدوا أرواحهم فى حادث سقوط حافلة كانت تٌقلهم بأحد الأنهار مساء أمس السبت، وقالت تقارير صحفية إن إطار الحافلة انفجر ومعها فقد السائق السيطرة عليها ليسقط فى النهر ما أودى بحياة 8 لاعبين، ويتواجد حاليا 4 آخرين فى حالة حرجة بأحد المستشفيات، بينما خرج حوالى 30 آخرين دون إصابات خطيرة.
وقال موقع "غانا سوكر نت"، إن اللاعبين من أحد فرق دوري الشباب وتعرضوا للحادث عقب العودة من مباراة خارج الديار وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانا رسميا نعى فيه الضحايا أعلن فيه الخبر، قائلا "إدارة الاتحاد الغاني ولجنة المنتخبات الوطنية للشباب علموا بوفاة 6 لاعبين شباب ونقدم التعازي لكل أهاليهم"، بينما أعلن النادى وفاة 8 من لاعبيه الشبان.
وأعلن الاتحاد الغاني أن مسئولين من الاتحاد قاموا بزيارة المستشفى ومكان الحادث للاطمئنان على المصابين وتقديم التعازى فى المتوفين، كما سيقوم بزيارات لأهالي الضحايا لتقديم المساعدة والتعازى.
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