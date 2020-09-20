5 أشهر مكافأة سيد عبد الحفيظ وسامى قمصان بعد فوز الأهلي بالدوري

يحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وسامى قمصان المدرب المساعد بالفريق على خمسة أشهر مكافأة الفوز ببطولة الدورى، حسب لائحة جهاز الكرة، فيما يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مكافأة شهرين وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى.

فيما تنص اللائحة على حصول العناصر الوطنية فى الجهاز الفنى على خمسة أشهر مكافأة، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

من جهته، أكد رينيه فايلر أن فريقه قدم أداءً قوياً خلال مباراة مصر المقاصة وأتيحت له العديد من الهجمات لكننا لم نوفق فى تسجيلها، موضحاً أن الأحمر كان بإمكانه الفوز لكن هذا لم يتحقق فى النهاية خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى الممتاز ..وخاض الأهلى مباراة المقاصة أمس بعدما توّج ببطولة الدورى الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.

وأضاف رينيه فايلر خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إن تتويج الأهلى ببطولة الدورى المصرى بعد خسارة الزمالك من أسوان انعكس سلبياً على الفريق، وهو ما حاولت تفاديه حيث حأولت الاهتمام أكثر فى المباراة لكننا فى النهاية المباراة انتهت بالنتيجة بالتعادل السلبي، وأوضح رينيه فايلر أن مستويات الأندية فى الدورى المصرى باتت متقاربة للغاية وبعض الفرق تتمتع بالأداء البدنى القوى لذلك تجدنا نرى مفاجآت كبيرة فى البطولة.

وشدد رينيه فايلر على أن الفريق لم يحقق فى الجزء الثانى من الموسم المستوى المطلوب نظراً لتوقف كورونا، بالإضافة إلى راحة اللاعبين بعد الاطمئنان للفوز بالدورى الممتاز وهذا أمر طبيعى، خاصة أنه راضٍ عن أداء اللاعبين فى الدورى خلال الموسم بشكل عام بعدما استطاع الأهلى التتويج بفارق كبير عن أقرب منافسيه.



