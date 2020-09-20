الصحف العالمية اليوم.. استهداف البيت الأبيض بغاز الريسين السام ليس المرة الأولى.. احتدام سباق انتخابات أمريكا قبل 45 يوما بسبب ا...

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا أبرزها، استهداف البيت الأبيض بغاز الريسين السام، واحتدام معركة تعيين قاضى المحكمة العليا.

الصحف الأمريكية

اعتراض رسالة تحتوى على غاز الريسين السام أرسلت من كندا للبيت الأبيض

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه تم اعتراض عبوة تحوي مادة الريسين السامة وموجهة إلى الرئيس دونالد ترامب من قبل سلطات إنفاذ القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وفقًا لاثنين من مسئولي إنفاذ القانون.

وأوضحت أنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، حيث يتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

وقال مسئول أمريكي في إنفاذ القانون لشبكة CNN إن المحققين يبحثون في احتمال أن تكون حزمة الريسين المرسلة إلى ترامب قد جاءت من كندا.

وقالت ماري ليز باور، المتحدثة الرئيسية باسم وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير ، في بيان: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بحزم تحوي مادة الريسين موجهة إلى مواقع الحكومة الفيدرالية الأمريكية. تعمل سلطات إنفاذ القانون الكندية عن كثب مع نظرائهم الأمريكيين لأن هذا تحقيق نشط لا يمكننا التعليق أكثر".

كما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية في الأمر.

وقال مسؤول أمريكي في تطبيق القانون إن السلطات تحقق في حزم إضافية مماثلة مرسلة بالبريد إلى عناوين في تكساس قد تكون مرتبطة بنفس المرسل في كندا.

وقالت إن الريسين هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في مؤامرات الإرهاب. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق ، حبيبات ، أو رذاذ. وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء ، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن في بيان إلى CNN: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا من الخدمة السرية الأمريكية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مشبوهة وردت في مرفق بريد حكومي أمريكي. في هذا الوقت ، لا يوجد تهديد معروف للسلامة العامة".

تواصلت CNN مع الخدمة السرية للتعليق.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن السم يمكن تصنيعه في شكل سلاح على شكل مسحوق أو رذاذ أو حبيبات.

وقالت "بى بى سى" إن البيت الأبيض والمباني الفيدرالية الأخرى كانت هدفًا لحزم الريسين في الماضي.

في عام 2014 ، حُكم على رجل من ولاية ميسيسيبي بالسجن 25 عامًا لإرساله رسائل تحتوى على الريسين إلى الرئيس السابق باراك أوباما ومسئولين آخرين.

بعد أربع سنوات، في عام 2018 ، اتُهم جندي سابق في البحرية بإرسال رسائل سامة إلى البنتاجون والبيت الأبيض مهددا ترامب ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راي.

ترامب: توصلنا لاتفاق مع "تيك توك" وسيوفرون 5 مليارات دولار لتمويل التعليم

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على صفقة ستسمح لتطبيق TikTok الصيني بالعمل في الولايات المتحدة بعد تهديدات سابقة بحظره بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

قال الرئيس الأمريكي: "لقد منحت الصفقة مباركتى وإذا فعلوا ذلك فهذا رائع، وأنهم سوف ينشئون صندوقًا ضخمًا للغاية لتمويل التعليم فى المدارس بقيمة 5 مليارات دولار هذه هى مساهمتهم التي كنت أطلبها."

بموجب الصفقة المقترحة، ستشترك TikTok مع شركة برمجيات الأعمال الأمريكية Oracle لتشكيل شركة جديدة مقرها تكساس تعرف باسم TikTok Global ، والتي وافقت على التبرع بمبلغ 5 مليارات دولار لصندوق تعليمي بناء على طلب الرئيس ترامب.

الصحف البريطانية

ترامب يتعهد بتعيين امرأة فى منصب قاضية المحكمة العليا الشاغر

وعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بتقديم مرشحة في الأسبوع المقبل لملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا الذي خلقته وفاة روث بادر جينسبرج ، مما دفع مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون للنظر في الاختيار دون تأخير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال الرئيس، الذي اعتلى المنصة في مسيرة بولاية نورث كارولينا على صوت هتافات "املأ هذا المقعد" ، إنه سيرشح اختياره على الرغم من اعتراضات الديمقراطيين.

بعد إجراء ما قاله كان "استطلاعًا علميًا للغاية" لحشد فايتفيل حول ما إذا كان المؤيدون يريدون رجلاً أو امرأة، أعلن أن الاختيار سيكون "امرأة موهوبة جدًا وشجاعة جدًا".

وقال "سأقدم مرشح الأسبوع المقبل. قال ترامب. "أعتقد أنه يجب أن تكون امرأة لأنني في الواقع أحب النساء أكثر من الرجال."

وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن من سيختار.

قال الرئيس "لقد فزنا في الانتخابات وهذه هي العواقب" ، ثم بدا وكأنه يشير إلى استعداده لقبول التصويت على مرشحه خلال فترة البطة العرجاء بعد الانتخابات (أى عندما يتم انتخاب أعضاء الكونجرس الجدد ولكن لا يكونوا استلموا مهامهم بعد ويكون الأعضاء السابقين لم تنته فترة منصبهم بعد). "لدينا الكثير من الوقت. لدينا الكثير من الوقت. نحن نتحدث عن 20 يناير ".

وأثنى على جينسبيرج ووصفها بأنها "عملاق قانوني ... أحكامها التاريخية وتفانيها العنيف للعدالة ومعركتها الشجاعة ضد السرطان تلهم جميع الأمريكيين."

وفي وقت سابق ، قال ترامب إن عليه "التزامًا" بالعمل دون تأخير. "لدينا التزام. لقد فزنا ولدينا التزام كفائزين لاختيار من نريد. هذا ليس عمل الرئيس القادم. نحن هنا الآن ".

وزير مالية بريطانيا يدرس تجميد فوائد القطاع العام لدعم الاقتصاد

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن وزير المالية البريطانى، ريشي سوناك يفكر في تجميد الفوائد ورواتب القطاع العام بينما يحاول السيطرة على التكلفة المتصاعدة لوباء فيروس كورونا - وتعزيز طموحاته السياسية.

مع توقع ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من أربعة ملايين نتيجة للأزمة ، أخبر المستشار زملائه الوزراء أنه يشعر بقلق عميق بشأن الأضرار طويلة الأجل التي لحقت بميزانية الخزانة العمومية.

في محاولة لاسترداد مليارات الجنيهات الاسترلينية في عمليات الإنقاذ الاقتصادية ، ناقش سوناك إلغاء الزيادات المرتبطة بالتضخم لكل من مدفوعات الرعاية الاجتماعية ورواتب القطاع العام - ويحاول إقناع بوريس جونسون بتمزيق "القفل الثلاثي" الذي يحمي دخل المتقاعدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبذل فيه سوناك - الذي تفوقت تقييماته العامة في استطلاعات الرأي خلال الوباء على زملائه ، بمن فيهم رئيس الوزراء - جهودًا نشطة بشكل متزايد.

وقد أدى ذلك إلى تمتمات بين أعضاء مجلس المحافظين حول القوة المتزايدة - والاستقلال - لقرارات سوناك.

أصبح موظفو وزارة الخزانة صريحين بشكل متزايد حول قبضة داونينج ستريت على أزمة كوفيد ، مع خطة بوريس جونسون `` عملية Moonshot '' لإجراء اختبار جماعي لعشرة ملايين شخص يوميًا بحلول عام 2021 ، والتي يراها كثيرون أنها فاشلة ولم تحقق هدفها.

وقالت الصحيفة إن سوناك كان الوزير الأكثر تشددًا في الحكومة بشأن الحاجة إلى إعادة فتح الاقتصاد في أسرع وقت ممكن ، في مواجهة معارضة وزير الصحة مات هانكوك والمستشارين العلميين للحكومة ، بقيادة كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي.

لكن المستشار قلق من أن التصور العام بأنه يبتلع أموال دافعي الضرائب لدعم الاقتصاد قد يكسبه شعبية على المدى القصير ولكنه يضعف سمعته على المدى الطويل.

وقال حليف وزاري رفيع المستوى لسوناك لصحيفة "ميل أون صنداى" لقد كان ريشي عنيدا تمامًا في السر لأنه يدرك أنه سيتعين عليه تقديم الفواتير بعد انتهاء كل هذا في النهاية.

"ستتم حماية المستشفيات والمدارس ، لكن يجب تقديم شيء ما في مكان ما".

وقالت الصحيفة إنه تم رفع تجميد الفوائد قبل انتشار جائحة الفيروس التاجي ، حيث تعهد جونسون بأنه لن تكون هناك عودة لتقشف حكومة ديفيد كاميرون.

وزير الصحة البريطانى يرجح إمكانية تطبيق الإغلاق فى لندن بسبب كورونا

رجح وزير الصحة البريطانى مات هانكوك اليوم الأحد، إمكانية تطبيق الإغلاق بالعاصمة لندن، جراء تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن المناقشات ستجرى اليوم بهذا الشأن، وقال هانكوك - فى تصريح لشبكة (سكاى نيوز) البريطانية - أن المملكة المتحدة تواجه نقطة تحول، قد تكون هناك حاجة لبعض الإجراءات التقييدية، لافتا إلى أن الناس باتوا أكثر تهاونا خلال الصيف إلا أنه حان الوقت لكى يعود الجميع لاتباع القواعد.

وشدد وزير الصحة على أنه يجب على المواطنين الإبلاغ عن جيرانهم ممن يخترقون أيا من القوانين الطارئة المختصة بانتشار (كوفيد-19)، قائلا "أنا سأفعل ذلك ويجب على الجميع القيام بذلك"

يأتي ذلك بالتزامن مع الزيادة الكبيرة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بشكل غير مشهود خلال الشهور الأربعة الماضية إذ سجلت أمس 4422 إصابة بالفيروس.

