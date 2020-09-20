خدعت معلمة سعودية في منطقة جازان –جنوب غربى المملكة- زوجها حين طلبت منه السفر إلى منطقة خمیس مشیط لزیارة شقيقها لإصابته في حادث، وفي منتصف الطریق قالت له إن الهدف من السفر تزويجه بفتاة أخرى، حيث إنھا اختارت له عروسا وترید منه الاتفاق مع أھلها للزواج منھا. وبحسب موقع الوطن السعودى، فقد ساهمت الزوجة في دفع تكالیف الزواج الجديد من تجھیزات وذھب وغيرها من المستلزمات، كما تكفلت بتأسيس منزل العروس الجديدة بكامل الأثاث.
ولم تتوقف ”عطايا الزوجة“ عند هذا الحد، بل حجزت جناحا خاصا للعروسین في أفخم فندق بمنطقة خمیس مشیط، وقدمت ھدیة عبارة عن هاتف آیفون برو 11 مطلي بالذھب في بادرة أذھلت الزوج ومن حوله.
وقالت الزوجة، إنها أقدمت على ھذه الخطوة بسبب حبھا لزوجھا ومواقفه النبیلة معھا ورغبتھا في إسعاده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعودية تزوج زوجها بأخرى وتحجز لهما جناحا خاصا فى فندق فخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.