سعودية تزوج زوجها بأخرى وتحجز لهما جناحا خاصا فى فندق فخم

خدعت معلمة سعودية في منطقة جازان –جنوب غربى المملكة- زوجها حين طلبت منه السفر إلى منطقة خمیس مشیط لزیارة شقيقها لإصابته في حادث، وفي منتصف الطریق قالت له إن الهدف من السفر تزويجه بفتاة أخرى، حيث إنھا اختارت له عروسا وترید منه الاتفاق مع أھلها للزواج منھا. وبحسب موقع الوطن السعودى، فقد ساهمت الزوجة في دفع تكالیف الزواج الجديد من تجھیزات وذھب وغيرها من المستلزمات، كما تكفلت بتأسيس منزل العروس الجديدة بكامل الأثاث.

ولم تتوقف ”عطايا الزوجة“ عند هذا الحد، بل حجزت جناحا خاصا للعروسین في أفخم فندق بمنطقة خمیس مشیط، وقدمت ھدیة عبارة عن هاتف آیفون برو 11 مطلي بالذھب في بادرة أذھلت الزوج ومن حوله.

وقالت الزوجة، إنها أقدمت على ھذه الخطوة بسبب حبھا لزوجھا ومواقفه النبیلة معھا ورغبتھا في إسعاده.

