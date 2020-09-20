نشرة منتصف اليوم لـ"تليفزيون اليوم السابع".. بدء استقبال أعضاء مجلس الشيوخ لاستخراج بطاقات العضوية.. الحكومة تخفف قيود كورونا وت...

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، نشرة منتصف اليوم من إعداد الزميل محمود حسن، وتقديم نسرين فؤاد، وآلاء شتا، والتي استعرض من خلالها أبرز الأحداث محليًا وعالميًا في مختلف المجالات.

وبدأت النشرة أخبارها ببدء أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين فى التوافد على مقرِ البرلمان لاستخراجِ كارنيهات العضوية، وتستقبل الأمانةُ العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانةِ العامة لمجلس النواب أعضاءَ مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيصُ 9 لجانٍ من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.



نسرين فؤاد وآلاء شتا

وتناولت النشرة بدء تطبيقُ قرارِ الحكومة بتخفيفِ بعض القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19". ويشملُ القرار الذي أصدرَه مجلسُ الوزراء الأسبوع الماضى، السماحَ بإقامةِ الأفراح والمعارض وصلواتِ الجنازة، وفقا للضوابط، إلى جانبِ بعض الأنشطة الرياضية والتعليمية التي كانت ممنوعةً منذ مارس الماضي.



وعالميا تضمنت نشرة منتصف اليوم عودة بعضُ الأرقام المتزايدة للإصابات بفيروس كورونا للظهور مجددا في عددٍ من الدول، مع اقتراب عددِ الحالات عالميا من 31 مليونا، في حين بلغت أعداد الوفيات أكثرَ من 961 ألفا.



وبدأت بريطانيا اليوم، تطبيقَ عددٍ من القواعد الصارمة والغرامات على عدمِ الالتزام بقواعدِ الحجر الصحي، فيما حذر وزيرُ الصحةِ البريطاني من أن بلادَه تواجه نقطةَ تحولٍ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتناولت نشرة منتصف اليوم تأكيد مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح توفيرَ لقاحِ الأنفلونزا الرباعي في 11 مركزا وفرعا على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

وكانت الشركةُ القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أكدت أنه سيتمُ الانتهاء من التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة على لقاحاتِ كورونا فى شهر سبتمبر 2021.



نسرين فؤاد وآلاء شتا

وكانت من أبرز الأخبار التي استعرضتها نشرة منتصف اليوم افتتاح الدكتور على المصيلحى وزيرُ التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد معرضَ "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تحت رعايةِ رئيس مجلس الوزراء، وسط اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعدٍ اجتماعى.

ويتضمن المعرض كافةَ المستلزمات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسى والأدوات المدرسية بأسعارٍ مخفضة لا تقل عن 20%، كما يتضمنُ المعرض كافةَ الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الغذائية للطلاب، من عصائرَ ومنتجاتِ الألبان المختلفة.

وانتقالًا للأخبار العالمية استعرضت النشرة ما قاله وزيرُ الدفاع القبرصى، إن التصعيدَ التركيَ في البحر المتوسط يثيرُ القلق، وعلى الاتحادِ الأوروبي اتخاذِ إجراءاتٍ حاسمة ضدها، حسبما ذكرت قناةُ العربية في خبرٍ عاجلٍ لها. وكانت الرئاسةُ القبرصية اتهمت تركيا بالسعي لنسفِ جهودِ الأمم المتحدة لاستئنافِ محادثات السلام بين شطري قبرص، كما بدأت قبرص تنفيذَ مناوراتٍ عسكرية بالمشاركة مع البحرية الأمريكية فى شرق البحر المتوسط، كما أكدت الدولُ الأوروبية السبع المطلة على المتوسط فى ختامِ قمتِها حول الأوضاع شرقَ المتوسط، استعدادَها لفرض عقوباتٍ على تركيا ما لم تتراجع عن "تحركاتِها الأحادية" فى المنطقة.



وفى الولايات المتحدة كشفت صحيفةُ "نيويورك تايمز" الأميركية أن السلطات تعرفت على هُويةِ من يقف خلفَ محاولةِ تسميم الرئيس دونالد ترامب في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بعد أن اعترضت سلطاتُ إنفاذِ القانون بالبيت الأبيض أمس السبت حزمةً تحتوي على مادة (الري سين) السامة موجهةً إلى ترامب.

وذكر المصدر أن الحزمةَ عبارة عن ظرفٍ بريدي يعتقد أنه جَرى إرسالُه من كندا، وأن المسئولين تعرفوا على هُوية المرأة ، والتي لم يتم العثور حتى الآن على أي صلةٍ بينَها وبين أيَ منظمةٍ إرهابية دولية.

وعلى صعيد الأخبار الرياضية تضمنت نشرة منتصف اليوم خوص فريقُ ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مواجهةً من العيار الثقيل، حيث يحلُ ضيفا على تشيلسى، فى الخامسةِ والنصف مساء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمةِ منافسات الجولة الثانية من عمرِ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى كِلا الفريقين نحو تحقيقِ الفوز وحصدِ النقاط الثلاث في مشوارهما الصعب نحو التتويج باللقب.

وعلى الصعيد المحلى استقر السويسرى رينيه فايلر، المديرُ الفنى للأهلى، على الدفع ببعض اللاعبين الناشئين خلال الفترةِ المقبلة، بعدما حسمَ الفريق بطولةَ الدورى الممتاز رسمياً أول أمس، الجمعة، وينوى فايلر الاعتمادَ على الثلاثى محمد فخرى والعربى بدر ومحمد شكرى لتجهيزِهم بشكل جيد حتى يكونوا ضمن نواة الفريق الفترة المقبلة.

واختتمت نشرة منتصف اليوم أخبارها بأحوال الطقس حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بداية التراجع في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة والوجه البحري طقسا مائلا للحرارة، وتتراجع الرطوبة إلى 75 بالمائة.

وفى الوقت نفسه يشهد صعيد مصر طقس شديد الحرارة، فيما يكون الطقس لطيفا على كافة أنحاء الجمهورية، وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين القاهرة العظمى 34 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 أسوان العظمى 43 والصغرى 29 درجة

