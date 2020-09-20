لجنة مكافحة كورونا في تونس: الوضع الوبائي يتجه نحو الأسوأ خلال شهر

أعلنت لجنة مكافحة كورونا في تونس، أن الوضع الوبائي يتجه نحو الأسوأ خلال شهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 9110 إصابات، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة.
وأفادت الصحة التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 2366 حالة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 138 حالة.
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