وولفرهامبتون يضم سيميدو ظهير برشلونة لمدة 5 سنوات

كشفت تقارير صحفية عن انتقال البرتغالى نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني ، إلى وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكد فابريسيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نيلسون سيميدو انضم إلى وولفرهامبتون، وتم الاتفاق مع الفريق الكتالونى على إتمام الصفقة وسيتم توقيعها فى الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف رومانو، "تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع خورخي مينديز وكيل أعمال سيميدو حتى عام 2025، وسيخضع للفحوصات الطبية في الأسبوع المقبل".

وكشف صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قيمة صفقة انتقال البرتغالى نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون 38 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن منع الاتحاد الإسباني لكرة القدم نادى برشلونة من الحصول على خدمات النجم الهولندى جورجينيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب الأزمة المالية التى يعانى منها النادى الكتالونى، ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن الأزمة المالية التى يعانى منها برشلونة، خلال الوقت الحالى، جعلته يؤجل خططه للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندى فاينالدوم، الذى ينتهى عقده مع ليفربول، الصيف المقبل، وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني وقف حائلا أمام البارسا للتعاقد مع نجم الريدز، فى ظل القواعد المالية الصارمة التى يفرضها على أندية الليجا، فى أعقاب الأزمة الاقتصادية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاتورة رواتب برشلونة، تصل إلى 510 ملايين إسترليني، الأمر الذى لا يسمح بالتعاقد مع لاعبين جدد، إلا فى حالة بيع عدد من لاعبيه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني منح أندية الليجا مقدارا محددا من أجل إنفاقه خلال سوق الانتقالات، وأكد مدير الاتصالات فى رابطة الليجا أن النظام المالي المتبع يعد أكثر صرامة من اللعب المالى النظيف فى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتصدر فاينالدوم اهتمامات المدير الفنى الهولندى لبرشلونة، رونالدو كومان، حيث يرغب فى ضمه مستغلا، ضم ليفربول، النجم الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ الألماني.



