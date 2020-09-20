الأهلي يرفض رفع قيمة صفقة يوسف البلايلي عن 2 مليون يورو

رفض مسئولو النادى الأهلى رفع قيمة المقابل المالى للتعاقد مع الجزائرى يوسف البلايلى، لاعب أهلى جدة، عن مليونى يورو، وذلك خلال المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية لضم اللاعب الجزائرى للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

وتشهد مفاوضات الأهلى مع نظيره السعودى خلافاً بشأن المقابل المالى المطلوب للاستغناء عن اللاعب، ففى الوقت الذى طلب فيه النادى السعودى ما يقرب من 3.5 مليون يورو توقف عرض الأهلى عند مليونى يورو كحد أقصى، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء تعلم جيداً أنها ستدفع راتباً كبيراً للغاية للنجم الجزائرى.

ويحصل اللاعب على راتب قيمته 3 ملايين و300 ألف يورو خلال فترة تعاقده مع الفريق السعودى والتى تنتهى فى 2022، فضلاً عن حصول والد يوسف البلايلى على عمولة بقيمة مليون يورو حتى يُنهى صفقة انتقال نجله من الترجى التونسى لأهلى جدة.

فى وقت سابق، كشف موقع "جول" العالمى أن الأهلى نجح فى إتمام التعاقد مع اللعب الجزائرى والحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد دخول العديد من الأندية فى مفاوضات مع اللاعب منها الزمالك وبيراميدز، بخلاف لناديه السابق الترجى التونسى.

وأشار الموقع العالمى إلى أن مجلس محمود الخطيب نجح فى حسم الصفقة بعدما استجاب لشرط النادى السعودى، موضحا عن طريق مصادره أن مسؤولى النادى المصرى تقدموا فى البداية بعرض لاستعارة اللاعب، عن طريق أحد الوسطاء، لكن فى المقابل، مسؤولو النادى السعودى فضلوا بيع اللاعب نهائيًا بناءً على طلب المدير الفنى الصربى فلادان ميلويفيتش، إذ يرى أن بلايلى غير مبالٍ بمسيرته مع الفريق، وهو ما استجاب له مجلس القلعة الحمراء.

