"شوفولكوا ترند غيرى".. رسالة صوتية للحضرى مع فتاة مكسيكية تثير الشائعات (فيديو)

حالة من الجدل، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، بعد قيام فتاة مكسيكية بنشر رسالة صوتية لحارس مرمى مصر الأسبق، اللاعب عصام الحضرى، وهو ما دعا "السد العالى" للخروج للتعليق على هذا التسجيل وكشف ملابساته.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل تسريب رسالة صوتية للسد العالى عصام الحضرى مع فتاة مكسيكية.
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