الاتحاد الزامبى يكشف سر زيارة ميتشو للزمالك

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الزامبى لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، سر زيارة الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا، لمقر نادى الزمالك اليوم، وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الزامبى انه سيتم إقامة مباراة ودية بين منتخب زامبيا تحت 15 عام و الزمالك تحت 17 عام في إطار استعداد منتخب زامبيا لبطولة ودية في كرواتيا، وهو متواجد في مصر للاشراف علي منتخب الناشئين.

في نفس السياق أكد ميتشو في تصريحات خاصة لليوم السابع انه لم يدخل في مفاوضات مع نادى الزمالك بشان تولى مهمة المدير الفني للفريق الأول خلفا لكارتيرون ، وانه لا يعلم أي شيء عن هذا الأمر.

وكانت انباء انتشرت مؤخرا حول اقتراب الزمالك من التعاقد مع ميتشو بعد تواجده اليوم في مقر نادى الزمالك، خلفا للفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك مؤخرا وتعاقد مع التعاون السعودى.



الاتحاد الزامبي لكرة القدم

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للتحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست"، اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الذى يستعد لمواجهة نظيره طنطا، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى خلالها الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته عقب الهزيمة الأخيرة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة المحلية، التى توج الأهلى بلقبها رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، لذا يسعى الأبيض للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين



