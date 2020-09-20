مورينيو يشيد بهارى كين بعد خماسية ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن سعادته الكبيرة، بعد الفوز الكبير الذى حققه على مضيفه ساوثهامبتون، بنتيجة 5-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب "سانت مارى"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وتحدث مورينيو فى تصريحات عقب اللقاء، قائلا:"لم نبدأ بشكل سيء على الاطلاق، خلال أول 15 دقيقة كنا جيدين، بعد ذلك خسرنا التحكم فى مجريات اللعب، كنا نتعامل بشكل هش بعض الشيء فى المنطقة الدفاعية لنا، خسرنا بعض الالتحامات، كنت على دكة البدلاء أفكر فى السعادة التي سأكون فيها ان انتهى الشوط بنتيجة 1-0 فقط."

أضاف قائلا :"الهدف جعلنا فى منطقة مختلفة فى اللقاء، في الشوط الثانى، كين قتل اللقاء بالطريقة التي تواصل بها مع سون ووضعه في مناطق الهجوم. أداءه كان مميزًا، درسنا خطة ساوثهامبتون جيدًا، حيث أننا واجهناهم 4 مرات الموسم الماضى. هويبيرج كذلك ساعدنا على تحليل اللقاء وفهمهم."

وعن غياب ديلى ألى، قال المدرب البرتغالى:"هناك العديد من اللاعبين فى التشكيل ولا يمكنك جلب سوى 18 لاعب فقط وعليك ترك 8، الأمر ليس سهلًا لـ ديلى أو أى لاعب آخر، بالتأكيد سيكون جزء من خطط توتنهام.

وعن صفقتى بيل وريجيلون، قال مورينيو:"من غير المنصف التحدث عنهم والفريق منتصر بنتيجة 5-2."

ونجح السبيرز، فى حصد أول 3 نقاط هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي، بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام إيفرتون، بهدف نظيف.



