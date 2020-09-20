سيدات طائرة الأهلى يهزمن الجزيرة و يتأهلن إلى نهائى كأس مصر

نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى فى الفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0 فى إطار نصف نهائى كأس مصر على صالة الشرقية للدخان ليتأهلن إلى نصف النهائى ليواجهن الفائز من مباراة الزمالك و الصيد الثلاثاء المقبل .



وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0 ، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.

فيما تستضيف صالة نادى صيد 6 أكتوبر نهائيات كأس مصر للرجال للكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 ، حيث يقام دور قبل النهائى 21 سبتمبر الجارى، بمواجهتى طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى والأهلى مع الزمالك. وشهدت مسابقة الدورى الممتاز حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى و التى كانت بمثابة تحصيل حاصل ، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى. وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المق



