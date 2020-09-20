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محمد هانى يكشف وعد فايلر لـ مروان محسن بعد الانتقادات الأخيرة

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محمد هانى يكشف وعد فايلر لـ مروان محسن بعد الانتقادات الأخيرة
محمد هانى يكشف وعد فايلر لـ مروان محسن بعد الانتقادات الأخيرة

كشف محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، أسباب تطور مستواه بعد تعرضه لانتقادات لاذعة طوال الفترة الماضية، وقال هانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلى كبير جداً، وكل جماهيره معتادة أن لاعبيه فى التوب فورم وطبيعى الناس تنتقدنا لما مستوانا يتراجع، وأنا نفسى تعرضت لهذه الانتقادات وقعدت مع نفسى وقلت لازم أعرف الناس زعلت منى وأحسن مستواى، وبالفعل هذا ما حدث فى الثلاث مباريات الأخيرة".

وأضاف محمد هانى، "فايلر لم يتحدث معى بشكل خاص وقت انتقادى من الجمهور، ولكنه يتعامل معنا جميعاً بنفس الشكل، وأتذكر أنه وقت الهجوم على مروان محسن تحدث معه أمامنا وقاله أنا مقتنع بك وهساندك وهتلعب، ومتفكرش فى أى حاجة غير إنك ترجع تجيب أهداف تانى، مساندة الإدارة والجهاز الفنى مهمة لأى لاعب ولكن فى رأيى الكرة تظل فى ملعب اللاعب الذى بإمكانه فصل نفسه عن كل هذه الأجواء حتى يستعيد مستواه فى أقرب فرصة".

وتابع نجم الأهلى، "لم أعد أحب السوشيال ميديا مثل الفترة السابقة، بدأت أشعر أن تأثيرها سلبى على اللاعبين، لذا فصلت نفسى عنها وقلت مش هقرأ ولا أسمع هركز فى شغلى فى الملعب بس ".

وعن مواجهة الوداد المغربى قال محمد هانى، "الأهلى ونجومه لا يخافون أحد، نحن نحترم فريق الوداد ونقدر لاعبيه وجهازه الفنى وجمهوره، ونعلم صعوبة المباراة هناك، لعبت كثيراً فى المغرب وأعرف صعوبة الأجواء ولكننا نفكر كل دقيقة فى هذه المباراة منذ استئناف النشاط بعد ، نتحدث مع بعضنا البعض على ضرورة تجاوز عقبة الوداد المغربى للوصول للنهائى الأفريقى".

وأضاف محمد هانى، "لو مستر فايلر طلب منى الراحة فى المباريات المقبلة سوف أتقبل الأمر، هذه رؤية الجهاز الفنى ولكن أنا عايز العب واحافظ على فورمتى، مباراة واحدة فى الاهلى تساوى كتير".

وعن التتويج بالدورى قال محمد هانى، "أقل مكافأة لنا بعد سنة صعبة ومررنا بظروف صعبة فى فترة كورونا، ولكن كنا نركز من أول يوم فى الدورى لحسم البطولة مبكرا وبفارق نقاط يخلينا نعرف نشم نفسنا قبل استكمال المشوار الأفريقى".

من جانبه، وجه محمود الخطيب رئيس النادى التهنئة لجماهير الاهلى بالفوز ببطولة الدورى رقم 42 فى تاريخ النادى كما وجه التهنئة لأعضاء النادى ولاعبيه وجهازه الفنى، مؤكداً أن الجميع فى المنظومة الأهلاوية بذل أقصى ما لديه من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد الجماهير العريضة التى يعمل الجميع من أجلها وبهدف إسعادها ووعد الخطيب جماهير وأعضاء النادى بمواصلة العمل والجهد من أجل مواصلة الأنتصارات المحلية والقارية خاصة وأن الاهلى يملك جميع مقومات النجاح والتفوق الكروى من لاعبين على مستوى عالً من القدرات الفنية وجهاز فنى مُتميّز وإدارة تساند الفريق وتوفر له كل سُبل الأستقرار والنجاح وفوق كل هذا جماهير عريضة تدعم الفريق فى كل مكان وزمان.

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