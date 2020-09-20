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طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ والصرف والميكانيكا

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طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ والصرف والميكانيكا
طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ والصرف والميكانيكا

انطلقت منذ قليل، امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، فى ثامن أيامها، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الصرف باللجنة الأولى، والتى تنطلق من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر، كما يؤدى طلاب القسم امتحان مادة الديناميكا "نظام حديث" والميكانيكا "نظام قديم" ، وتبدأ اللجنة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهراً، كما يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية ،حيث يختتم طلاب القسم الادبى أمتحاناتهم اليوم.

 

ويؤدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، كما أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى بالنسبة للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، ويخوض الطلاب مادتين فى اليوم.

 

 

كما تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

 

 كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

 

 


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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 