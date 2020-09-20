"سيب نفسك".. أحدث أغانى المطربة أمينة بتوقيع تيام طارق.. صور

انتهت المطربة أمينة، من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان" سيب نفسك"،من كلمات إسلام الجريني، وألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وهندسة صوتية مهاب أسامة، وقال موزع الأغنية تيام طارق لـ"اليوم السابع" إن أمينة تقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته فى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، من ناحية أخري طرحت أمينة مؤخرا كليب يحمل اسم "مخاصمنى 3 أيام" من كلمات حاتم الشيخ، وألحان حسين زكريا، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر سليم.

على الجانب الآخر عرض مؤخرًا للمطربة أمينة على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أوبريت يحمل اسم " لا يا بيروت" بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والفن فى الوطن العربى يساند ويدعم الشعب اللبنانى فى مواجهة الأزمات وتخطى مختلف العراقيل والصعوبات بعد الحادث الإرهابى الأليم الذى وقع بمدينة "بيروت" مما نتج عنه مئات الضحايا والمصابين.

وكانت المطربة أمينة قالت لـ"اليوم السابع" أن حالتها الآن أصبحت مستقرة بعد إجرائها عملية جراحية خلال الأيام الماضية حيث كانت تعانى من ورم فى الحالب الأمر الذى اكتشفته بعد قيامها بعمل التحاليل اللازمة، مشيرة إلى أنها بدأت تتحسن وتشكر الله على كل شىء، وتتواجد حاليا فى المنزل بناء على أمر الطبيب الخاص بها.



أمينة والموزع تيام طارق



